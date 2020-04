Danni all'acquedotto di Civitavecchia: ritorno alla normalità in tarda mattinata - Terzo Binario News

L’Acquedotto Medio Tirreno ha trasmesso una comunicazione con la quale in data odierna è stata riscontrata una copiosa perdita sul tratto Tarquinia-Civitavecchia, in località Farnesiana, nei pressi del fiume Mignone, che può determinare gravi danni all’infrastruttura. Per tale motivo, è stato necessario interrompere il flusso idrico al punto di fornitura di Aurelia dalle ore 7, per consentire al personale consortile di effettuare le necessarie ed urgenti attività per la risoluzione della problematica che, salvo imprevisti, verranno ultimati nella stessa mattinata.

Inoltre Acea Ato2 ha comunicato che a causa di un’improvvisa interruzione del gruppo di pompaggio che occorre sostituire, la portata al punto di consegna di Poggio Capriolo sarà ridotta. Potrebbero registrarsi basse pressioni nella zona di San Liborio e sulla zona di via dei Rocchi. La situazione dovrebbe ritornare nella norma nella tarda mattinata.