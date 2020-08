Danni alla rotatoria di via Morandi: verifiche del Comune - Terzo Binario News

“Sono in atto le verifiche su quanto avvenuto alla rotatoria di via Morandi. Alcuni dei parapedonali da poco installati figurano infatti danneggiati”. A riferirlo è Sandro De Paolis, assessore ai Lavori pubblici nel Comune di Civitavecchia.

“Stiamo in particolare verificando le segnalazioni circa il passaggio del trasporto eccezionale avvenuto ieri sera (LA NOTIZIA RACCONTATA QUI DA TERZO BINARIO). Ad inizio settimana potremo dare informazioni più precise”.

“Per sistemare le sedi stradali facciamo enormi sforzi economici e nessuno può vanificarli, sopratutto chi ha chiesto un permesso e si è impegnato nel caso di rotture a risarcire. Far finta di niente e non riferire l’accaduto non è certo una possibilità e non avremmo alcuna remora a denunciare tale comportamento, qualora fosse avvenuto”.