Danneggiatore seriale di auto acciuffato dai carabinieri: è un operaio - Terzo Binario News

I carabinieri della Stazione Roma Fidene, a al termine di una breve attività di indagine hanno dato un nome e un volto al “danneggiatore seriale” di auto, che tra lo scorso 21 e il 23 aprile, ha danneggiato sei autovetture parcheggiate in via Quarrata.

Si tratta di un 37enne romano operaio, con precedenti, identificato grazie alla visione delle immagini riprese da un sistema di videosorveglianza presente sul posto e vari servizi di appostamento. I carabinieri hanno accertato che l’uomo, in tutti e sei gli episodi, ha danneggiato i veicoli tramite la rottura dei tergicristalli.

Per il 37enne è scattata la denuncia in stato di libertà per il reato di danneggiamento.