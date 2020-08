Daniele Silvestri stasera all'Etruria Eco Festival - Terzo Binario News

Ultimo attesissimo appuntamento con Etruria Eco Festival. Dopo il successo di ieri sera con Micol Arpa Rock, torna a Cerveteri (a dieci anni di distanza), all’Etruria Eco Festival, un grande artista, con oltre 25 anni di carriera e brani che hanno caratterizzato una generazione. Questa sera, mercoledì 26 agosto, al Parco della Legnara si esibirà Daniele Silvestri. I con “La cosa giusta tour”.

La data è SOLD OUT e L’ACCESSO SARÀ CONSENTITO AI SOLI POSSESSORI DEL BIGLIETTO.

“Nel pieno rispetto delle norme anti-covid, come sempre, questa sera ci saranno accuratissimi e minuziosi controlli per garantire il mantenimento del distanziamento interpersonale, il contingentamento degli ingressi ed evitare ogni possibile forma di assembramento. Un lavoro impegnativo ma necessario, per tutelare la salute e la sicurezza di tutti” ha detto il sindaco, Alessio Pascucci.

IL PROGRAMMA

APERTURA CANCELLI ORE 19

INIZIO CONCERTO ORE 21, 30

MODALITÀ DI ACCESSO ALLA SERATA

Presentarsi all’ingresso muniti di biglietto, documento di identità valido e mascherina protettiva. In mancanza anche soltanto di una delle tre cose, sarà negato l’accesso;

Rispettare i posti assegnati (sono numerati e nominativi);

rimanere seduti al proprio posto;

evitare assembramenti;

attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni fornite dal personale di assistenza e controllo presente nell’area.