Daniele Silvestri in concerto a Cerveteri: grande successo e applausi a scena aperta - Terzo Binario News

“Ovunque il paesaggio di questa terra che ancora si oppone a una sana e moderna cementificazione. Qui poi perfino il festival che ha deciso (ingenuamente) di ospitarci si dice ecologico. Ma che ci facciamo qui? Ora provo ad andarmene…piano piano…senza far rumore”. Con un post intriso di sana ironia Daniele Silvestri ‘scaldava’ i motori del concerto (sold out) che mercoledì 26 agosto si è tenuto a Cerveteri, nello splendido scenario del Parco della Legnara, in occasione dell’Etruria Eco Festival.

Cerveteri. Etruria. Sulla destra profilo etrusco. Sulla sinistra profilo e basta. Dietro e intorno un banale cielo… Pubblicato da Daniele Silvestri su Mercoledì 26 agosto 2020

Oltre 25 anni di carriere per l’artista romano, tornato dopo dieci anni in terra cerite. Un appuntamento che non ha disatteso le aspettative: alla fine sono stati applausi a scena aperta.

Lo spettacolo – come ricordato dal sindaco, Alessio Pascucci – ha rispettato le norme di sicurezza anti Covid: ” All’interno del Parco della Legnara abbiamo limitato gli ingressi e previsto il distanziamento interpersonale tra il pubblico. I controlli continueranno anche durante l’Etruria Eco Festival terremo conto di tutte le indicazioni contenute nel nuovo DPCM pubblicato nel giorno 16 agosto 2020. In questa edizione dell’Etruria Eco Festival, che abbiamo denominato ‘covid-free’, oltre al divertimento e al grande spettacolo della musica dal vivo, la parola d’ordine sarà la tutela della salute del pubblico e della cittadinanza”.