È ufficiale (ora possiamo dirlo!): Daniele Silvestri in concerto a Cerveteri – INGRESSO GRATUITO

Etruria Eco Festival, Mercoledì 26 agosto

Parco della Legnara

ore 21:30

Come tutti gli altri eventi, si tratterà di una serata gestita in sicurezza nel totale rispetto delle normative vigenti per il contenimento del Covid-19

Per prenotare potete chiamare da domani fino al 24 agosto i numeri 0699552637 – 3534107535