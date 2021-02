Daniele Penzo responsabile sport regionale della Lega Giovani - Terzo Binario News

Sono orgoglioso di nominare Daniele Penzo Responsabile Sport regionale della Lega Giovani. Si è meritato questo ruolo sul campo, attraverso la competenza e la dedizione verso il progetto. Confido che confrontandosi sul tavolo nazionale farà un ottimo lavoro su una tematica a cui troppo spesso non viene dato il giusto peso” Lo dichiara il Coordinatore della Lega Giovani Lazio Marco Pietrandrea

“Vorrei innanzitutto ringraziare il Coordinatore regionale Marco Pietrandrea per la fiducia in me riposta, affidandomi questo nuovo ruolo che intendo portare avanti con grande senso di responsabilità. Questo settore a cui tengo in particolar modo, ha per me rappresentato tanto in termini di crescita personale sin dall’infanzia.

Le attuali misure per il contrasto al COVID-19 hanno colpito anche lo sport e soprattutto a livello dilettantistico la crisi economica annessa rischia di provocare numerosi danni. Oggi più che mai è necessario strutturare una maggiore sinergia tra società, Asd e istituzioni locali ricordando che questo mondo offre opportunità sociali, d’integrazione e valorizzazione dalle quali si possono rilanciare anche particolari ambizioni turistiche territoriali e il mio impegno sarà proprio su queste tematiche. L’obiettivo è quello di restituire qualcosa di concreto al mondo dello sport e ai giovani che ne sono parte attiva” ha dichiarato Daniele Penzo Responsabile dello Sport Lega Giovani Lazio.