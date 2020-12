Daniele Fracassa nuovo tecnico del Tolfa - Terzo Binario News

Nel pomeriggio l’accordo con il presidente Alessio Vannicola

Daniele Fracassa è il nuovo allenatore del Tolfa. Prende il posto di Andrea Pacenza, esonerato ieri.

La scelta della dirigenza collinare è ricaduta sul tecnico civitavecchiese che l’anno scorso duellò proprio con i biancorosso quando guidava il Cerveteri che poi vince il campionato di Promozione andando in Eccellenza.

Oggi l’accordo nella sede tolfetana.

Dopo l’esonero di Andrea Pacenza, quello di Fracassa era il primo nome in lista – commenta il presidente Vannicola – e presto, Covid permettendo, incontrerà la squadra. L’obiettivo rimane quello di arrivare nelle prime posizioni.

Felice Fracassa_ “Adesso siamo nella fase della pianificazione, così da farci trovare pronti alla ripresa. Ringrazio Vannicola e la società per l’opportunità, cercherò di ripagare la fiducia riposta in me con il massimo della professionalità”.