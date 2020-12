Daniela Scognamiglio, la prima vaccinata a Civitavecchia è un'infermiera - Terzo Binario News

La somministrazione effettuata dalla dottoressa Clara Fusillo e insieme lavorano al Dipartimento Prevenzione della Asl Roma 4

La prima vaccinata dal Covid a Civitavecchia è un’infermiera che si chiama Daniela Scognamiglio. A lei l’onore della prima somministrazione.

“Sono stati mesi difficili – racconta – in cui siamo stati in prima linea durante l’emergenza e questa è la via d’uscita da questo dramma.

Mamma di una 19enne, che anche lei studia scienze infermieristiche. “Un giorno bellissimo perch dimostra come la scienza sia vicina alle persone. Vaccinarsi è il passo indispensabile affinché si possa tornare alla vita normale”