Daniela Barra, da Tolfa in Umbria per il concerto omaggio a Mia Martini • Terzo Binario News

Sabato 9 luglio si tiene un evento che vuole ricordare la grande Mia Martini: sarà a Calvi dell’Umbria, dove la cantante visse e dove, nel ‘91, fece un concerto pianoforte e voce. Evento cui parteciperà una cantante, attrice e performer a tutto campo, ormai tolfetana d’adozione: Daniela Barra.

Marcello Spiridioni, amico della Martini, sopratutto uno dei più grandi ingegneri del suono in Italia, registrò quel concerto che ora -dopo 30 anni- ha realizzato in vinile già andato a ruba nella prima uscita on line.: “Semplicemente Amore”. Stesso titolo della giornata di domani, a partire dalle 17, nel giardino del monastero delle Orsoline (ingresso da piazzetta dei Martiri). Ci sarà la presentazione di un libro e l’apertura di una mostra fotografica, ma soprattutto la serata-concerto “Tra musica e parole”, presentata dall’attrice Daniela Poggi. Interverranno grandi nomi del panorama musicale italiano: Dario Baldan Bembo, Franco Fasano, Mimmo Cavallo, Francesca Alotta, Mariella Nava, Enzo Gragnaniello. E naturalmente la “nostra” Daniela Barra.

La Barra presta le sue poliedriche doti interpretative a numerosi progetti del Comune e di altre associazioni. Per esempio il 15 luglio, per il Centro Anziani, proporrà alla panchina letteraria al giardino ore 18, “Pianoforte Bill” favola di Gianni Rodari ambientata sui Monti della Tolfa. Inoltre, gestisce un campo estivo per bambini, la mattina, alla Villa Comunale.

Anche lei, con la sua voce, contribuirà al progetto che lo scopo preciso di mandare un messaggio chiaro: Mia Martini non sarà mai dimenticata, l’amore per questa grande artista non finirà.

Il biglietto d’ingresso allo spettacolo delle ore 21 è di Euro 5 (cinque). Si potranno prenotare i biglietti su vivaticket.com.