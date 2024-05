D'Amato: "Da mettere in sicurezza i passaggi pedonali davanti alle scuole" • Terzo Binario News

“La priorità è mettere in sicurezza i passaggi pedonali davanti alle scuole.

I dati di Roma e del Lazio sono allarmanti, gli accessi stradali alle scuole vanno messi subito in sicurezza. Sono una priorità assoluta.

Questa è una delle questioni inserite nella proposta di legge Lazio Strade Sicure che ancora non viene esaminata dal Consiglio regionale. La situazione purtroppo non è migliorata e la sicurezza stradale non è garantita.

Gli incidenti sono la prima causa di morte tra i giovani”.

Lo ha dichiarato Alessio D’Amato, promotore della legge Lazio Strade Sicure e candidato al Parlamento Europeo nelle liste di Azione.