Dall'Olmetto Monteroni chiedono la messa in sicurezza dell'incrocio con l'Aurelia - Terzo Binario News

Le richieste, che riguardano altri temi del quartiere come rifiuti, manutenzione e servizio idrico

In un incontro con il sindaco Grando ed esponenti dell’Amministrazione, e la Quartieri Olmetto sono state avanzate una serie di proposte e necessità per il quartiere anche e soprattutto alla luce dell’incidente di ieri.

“Presenti all’incontro: Sindaco Alessandro Grando, il Delegato igiene urbana Carmelo Augello, Paolo Pravato – Lavori pubblici e ambiente, Alessandro Troiani – Settore Igiene Urbana Integrata, il Consigliere Renzo Marchetti – Delegato per il Quartiere Olmetto e in rappresentanza dell’Associazione “Quartiere Olmetto”: Marco Carra, Diana Feroci, Carla Panzironi, Rita Troiani

Rifiuti

Posta problematica raccolta rifiuti scaturita dal nuovo calendario in vigore dal 01.03.2019 per incentivazione al compostaggio domestico.

Viene fatta notare la mancanza di preavviso per l’avvio della nuova raccolta e la scarsa e carente informazione sulla metodica del compostaggio, nonché la comunicazione tramite messo e non per raccomandata.

L’amministrazione risponde al primo quesito facendo notare la volontà politica di patire con il nuovo progetto il prima possibile per dare possibilità di fruire in tempi più rapidi della riduzione di imposta, e riguardo il preavviso il costo delle raccomandate avrebbe rappresentato una spesa moto elevata.

Il Sindaco chiarisce la modalità di raccolta rifiuti con la riduzione al 50% della Tari che afferma verrà applicata sia nella componente fissa che in quella variabile per chi aderisce al compostaggio. Sottolinea che la tassazione cosi ridotta verrà applicata per tutti i 12 mesi del 2019 nonostante si sia fruito, nei primi due mesi dell’anno, del servizio porta a porta anche per l’umido. Ribadisce la possibilità di avere mastelli supplementari o carrellati per il conferimento delle frazioni che verranno raccolte con cadenza 1/14. È prevista inoltre la possibilità di consegna a domicilio dei carrellati preVia richiesta alla ditta presso isola ecologica.

Nella settimana in cui non avverrà la raccolta porta a porta sono previste delle stazioni mobili in cui sarà possibile conferire tutti i rifiuti (sempre differenziati) rimanendo immutata la possibilità di accedere alla isola ecologica che, con il nuovo bando, sarà aperta anche la domenica mattina.

Relativamente ai contribuenti che non volessero aderire al compostaggio domestico, con implicita rinuncia alla riduzione di imposta, l’Associazione ha evidenziato l’insufficienza della fascia oraria di presenza delle stazioni mobili, attualmente in vigore (martedi 16.00-16.50 sabato 11.00-11.50). Il Sindaco si è dato disponibile a soluzioni alternative sia per il periodo transitorio che nel definitivo.

L’Associazione ha prospettato le seguenti ipotesi nel periodo transitorio:

• Ampliare le fasce orarie di presenza delle stazioni mobili presidiate ipotizzando la seguente suddivisione: martedì 7.00-14.00 sabato 16.00-22.00, utilizzando il centro mobile di raccolta per non rendere la spesa vana collaborando in questo modo con il Comune;

• ritornare al precedente calendario di raccolta prima della data, attualmente prevista del primo luglio, in modo da diminuire il discomfort dell’attuale situazione;

• meno probabile appare l’ipotesi di posizionare dei carrellati per la raccolta dell’umido, dalla sera con ritiro al mattino, in prossimità delle postazioni delle telecamere.

Qualora l’ampliamento delle fasce orarie per le stazioni mobili rispondesse ai bisogni della comunità si potrebbe rendere definitiva la procedura per mantenere la riduzione d’imposta al 50%.

L’Amministrazione ipotizza inoltre, dal prossimo anno, la possibilità di un compostaggio di comunità, consistente nel posizionamento di compostiere di comunità a gestione comunale, in luogo idoneo da individuare, nelle quali il cittadino potrà conferire l’umido.

Nell’ottica di sensibilizzare l’opinione pubblica ed i residenti stessi della zona ad una maggior cura del quartiere il delegato all’igiene urbana Augello propone l’organizzazione di una “giornata ecologica” come già avvenuto a Torre FlaVia ed al Parco di Palo, che viene accolta con favorevole parere dall’Associazione. Il progetto sarà attuabile individuando, con congruo anticipo, una data ed inViare richiesta ufficiale per e- mail all’Amministrazione Comunale.

Acqua

Per sopperire parzialmente all’attuale problematica della non potabilità dell’acqua l’Associazione propone all’Amministrazione di fornire ai residenti delle zone interessate una tessera da utilizzare gratuitamente presso le casette dell’acqua presenti nel centro del paese ed una modica scontistica in bolletta a pareggiare il deficit della fornitura domestica. Il Sindaco a questo proposito fa presente che sono in corso i lavori per la scavo di un ulteriore pozzo che auspica risolva il problema della salinità oltre che della portata dell’acqua alla cittadinanza.

Sicurezza ed illuminazione ingressi Olmetto ( Via dell’Olmo Via dei Ciliegi)

L’Associazione chiede di nuovo la messa in sicurezza degli ingressi principali, proponendo una segnaletica idonea e l’illuminazione anche mediante utilizzo di lampioni fotovoltaici.

Altra ipotesi di lavoro suggerita dall’Associazione pianificare la presenza di semafori pedonali e autovelox limitrofi sul modello di quelli in uso sull’Aurelia in località Torrimpietra. A corredo di tale ipotesi di potrebbe quindi prevedere il potenziamento in Via dell’Olmo e l’istituzione in Via dei Ciliegi di fermate della linea pullman urbana con posizionando delle apposite pensiline sempre nell’ottica della messa in sicurezza degli utenti sul modello di quella installata nell’adiacente località Monteroni.



L’Associazione suggerisce l’apertura della strada Comunale di Via Procoio di Ceri che contestualmente ad una migliore manutenzione di Via dei Ciliegi permetterebbe una circolazione più sicura nella zona sia ai residenti che ad eventuali mezzi di soccorso.

L’Associazione sollecita anche una maggior presenza di controllo del quartiere da parte delle forze dell’ordine con pattugliamenti periodici come avviene nel centro del paese.

Manutenzione strade

L’Associazione propone al Comune una partecipazione nella manutenzione basilare delle strade principali di accesso (contribuendo con il pareggiamento del manto stradale e posizionamento di riciclato).

Aggiornamento piano di recupero

Il Sindaco annuncia la conclusione della consegna della Vas ad opera dell’architetto Evangelista. Consegnati anche, in questi giorni, gli elaborati del geometra Mineo, dei quali, sin d’ora, manifesta disponibilità a fornire copia all’Associazione. Dallo studio eseguito l’importo complessivo delle opere si attesta a circa euro 9.943.000. Per la discussione e miglior conoscenza del piano di recupero l’Amministrazione si rende disponibile ad incontro collettivo con i residenti della zona già a partire dalla fine del mese in corso.

Lunedi 18 marzo 2019 il delegato Marchetti si recherà al tribunale di Civitavecchia per avere parere dal Presidente circa la possibilità di bando pubblico per la costituzione del consorzio anziché notifica personale.

A conclusione del cordiale incontro che si è svolto in un clima di fattiva collaborazione da entrambe le parti il Sindaco auspica da parte dell’Associazione un ruolo di trait d’union fra l’Amministrazione ed i residenti del quartiere avendo come scopo unitario il miglioramento della qualità di vita nella zona. Ruolo che rappresenta lo scopo fondamentale alla base della costituzione dell’Associazione Quartiere Olmetto”.

Letto e approvato da Comune di Ladispoli e Associazione Quartiere Olmetto