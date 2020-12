Dalle Piallature buon Natale col sorriso - Terzo Binario News

Strade semivuote, luci delle case tutte accese, poche macchine che sfrecciano veloci, polizia e carabinieri;

Entro in farmacia, io ed altri 5 anziani in coda;

Ultimi farmaci, speranze in blister, uno scarno albero di natale all’ingresso, 3×2 sugli antidolorifici, antidepressivi a prezzo pieno.

“Non ti avevo riconosciuto”, voce conosciuta due persone davanti a me in coda, MastrAntonio, muratore vecchio amico di famiglia a distanza di sicurezza, mi saluta, entrambi mezzo sordi monopolizziamo la farmacia, le mascherine non aiutano la comunicazione.

Ricorda i tempi andati (noi anziani siamo fatti così preferiamo ricordare i bei tempi in comune), “Tuo padre di questi tempi mi regalava sempre una bottiglia di spumante e un panettone”; lo so bene li compravo io i panettoni e gli spumanti per gli amici di famiglia e gli operai.

“Mi è spiaciuto tanto che avete chiuso”, è spiaciuto a tanti, “Nonostante le incazzature (ha detto proprio così a voce alta facendo girare tutti) in falegnameria ci venivo sempre volentieri, avevate sempre ‘na buona parola e poi eravate una grande famiglia”.

L’imperfetto ci sta benissimo, eravamo appunto, adesso non lo so più cosa siamo.

Prende le medicine, saluta la commessa, mi passa vicino, mi stringe la mano, mano di lavoratore, callosa, tosta, dura, tozza, una bella stretta di quelle che ti fanno tornare indietro nel tempo a quando andavo a lavorare nei cantieri, “Ti faccio tanti auguri per tutto, mi ha fatto tanto piacere.”

Gli cala la mascherina, un sorriso semplice illumina il viso rugoso e bruciato da tanto sole preso d’estate sui ponteggi.

Ricambio gli auguri (sono sinceri lo sento), sorrido anche io sotto la mascherina (chissà se si sarà capito che ho ricambiato).

Prendo le mie medicine, pago, saluto cordialmente, la commessa ricambia e mi fa: “Auguri di buon Natale“; sotto la mascherina si capisce che sorrideva, allora penso che anche MastrAntonio avrà capito anche lui che prima avevo sorriso anche io.

Esco, salgo in macchina, inizia a far fresco:

Strade semivuote, un tramonto distratto disegna l’orizzonte, mi incammino verso casa, ripenso a MastrAntonio e al suo panettone con spumante che lo rendeva felice, mi accorgo che sto sorridendo, strano Natale questo, mi fa perfino sorridere…e non è poco!

Buon Natale!

“Un sorriso non costa nulla ma vale molto;

Arricchisce chi lo riceve e chi lo dona;

Non dura che un istante ma il suo valore è eterno;

Nessuno è tanto ricco da poterne fare a meno;

Nessuno è talmente povero da non poterlo dare;

In casa porta felicità;

Nella fatica infonde coraggio;

Un sorriso è segno d’amicizia;

Un bene che non si può comprare ma solo donare;

Se voi incontrerete chi un sorriso non sa dare donatelo voi;

Perchè nessuno ha tanto bisogno di un sorriso come colui che ad altri darlo non sa.”

Enrico Paravani

I Poveri che accorrono alla grotta, mentre i potenti tramano nell’ oscurità e la città dorme nell’ indifferenza, vi facciano capire che, se anche voi volete vedere “una gran luce” dovete partire dagli ultimi.

Don Tonino Bello