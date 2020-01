Dall'Aquila a Cerveteri per comprare mezzo chilo di "erba": tre arresti dei Carabinieri - Terzo Binario News

I Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia, nella serata di ieri, hanno arrestato tre giovani per il reato di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.

Notata l’insolita presenza dei tre giovani lungo la strada che porta a Cerveteri, i Carabinieri della Stazione di Ladispoli e quelli della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Civitavecchia li hanno tenuti sotto controllo, sorprendendoli proprio nel momento in cui si scambiavano 500 g di marijuana dietro il corrispettivo della somma contante di 3000.

I due acquirenti, di 26 e 24 anni senza precedenti, trovati con in mano la marijuana, erano addirittura arrivati da L’Aquila per effettuare l’acquisto dal 32enne, già con precedenti, di Cerveteri.

Presso la sua abitazione, infatti, il pusher aveva un vero e proprio “ingrosso” di stupefacenti: al termine della perquisizione, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 3,3 kg di cocaina, 2,7 kg di hashish e 1,450 kg di marijuana e la somma contante di 14.750 euro, ritenuta provento dell’illecita attività di spaccio.

Terminati gli accertamenti, i tre fermati sono stati dichiarati in arresto e accompagnati presso la Casa Circondariale di Civitavecchia a disposizione della competente Autorità Giudiziaria per rispondere del reato di spaccio e di detenzione di sostanze stupefacenti.