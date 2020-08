Dalla zona Zambra a Borgo San Martino: cittadini preoccupati dai furti - Terzo Binario News

Si susseguono le iniziative, tra cui un comitato di cittadini e una petizione

La Banda di Zambra, soprannominata così dagli abitanti è stata avvistata nei campi. Le persone sono state sorprese da una famiglia mentre cenava in balcone. Immediato l’intervento dei Carabinieri che hanno perlustrato vie e strade al buio. I malviventi secondo il racconto dei residenti sarebbero due uomini e una donna. I residenti da più di un mese trascorrono le notti insonne in preda alla paura di essere derubati e la sera, in auto, si apprestano a controllare i movimenti di persone sospette. Intanto gli abitanti hanno indetto una petizione da far recapitare al Prefetto di Roma affinché aumenti i controlli sul territorio.

Nei giorni scorsi poi un appello, affinché gli abitanti della zona vigilino: “Moltissime persone residenti in questa zona stiamo subendo, come sapete, un’ondata di furti da tempo. In realtà ogni sera c’é un furto o un tentativo di furto. A me personalmente hanno fatto un foro enorme sul muro, distrutto metà abitazione, avvelenato e pestato di mazzate il mio cane. Trattamenti simili a tante altre persone. Siamo stanchi e ci siamo organizzati con controlli e ronde serali e notturne, ieri sera eravamo decine di auto e molte persone a piedi nei campi con torce. Siamo andati ad un passo dal trovarli, abbiamo trovato tante reti appena tagliate ed erba appena pestata a terra. Li abbiamo avvistati in varie abitazioni e campi poi sono spariti nel nulla data la vastità del territorio ed il buio. Molti di noi stanno vivendo nella paura per le proprie moglie e i propri figli e figlie, stiamo rinunciando ad una normale vita, uscire magari per un gelato, per andare al mare, al parco giochi. Stiamo sotto scacco da una banda di ladri e non vediamo risposte concrete da parte del governo locale e delle forze dell’ordine che sono al corrente da circa un mese e dovrebbero badare alla nostra sicurezza in modo concreto. Si vede ogni tanto qualche volante, ma se non fossimo noi a controllare a tappeto la zona non oso pensare a cosa sarebbero potuti arrivare questi delinquenti. Chiediamo un appoggio da parte della comunità di Cerveteri, condividete, parlatene, girate, osservate. Qualsiasi cosa di sospetto rendetela nota.

Invece a Borgo San Martino di Cerveteri, il Comitato di zona informa che grazie alle ricerche dei carabinieri avviate subito dopo la denuncia del furto avvenuto nella frazione cerite ai danni di un noto meccanico della zona, sono state recuperate due auto rubate.

Si tratta di una Fiat Panda e di una Fiat 500. Le due auto alla quale non sono stati riscontrati danni, sono state ritrovate chiuse e ben parcheggiate nella piazzetta antistante la stazione ferroviaria di Palidoro – Torrimpietra. Nessuna traccia del resto della refurtiva consistente in denaro e oggetti preziosi. Cresce, intanto, la tensione tra gli abitanti della vasta zona di campagna che dopo un apparente calma temono un’ulteriore ondata di furti.