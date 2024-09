Dalla Virtus Marina di San Nicola a Trigoria: Nicolas Mattei alla As Roma • Terzo Binario News

C’è una nuova piccola stella nel mondo del calcio: Nicolas Mattei, classe 2016, ha firmato, proprio in questi giorni il tesseramento con la AS Roma.

Ad appena 8 anni, Nicolas era già stato notato da diverse società del territorio, ma, anche grazie al supporto della famiglia, ha deciso di provare un’esperienza nuova e stimolante. Nato calcisticamente con la Virtus Marina di San Nicola, Nicolas inizierà la sua avventura giallorossa a partire dal 16 settembre e, per lui, si apriranno i cancelli del centro sportivo di Trigoria.

È arrivato da noi quando ancora ci chiamavamo Gabbiano Calcio – ha raccontato il direttore sportivo della Virtus MSN – e non aveva neanche 5 anni. Era una formichina che da noi ha tirato i primi calci. I suoi primi allenatori sono stati mister Paolo Bramucci e mister Luciano Falasca, è con loro che le sue qualità sono esplose. Per noi è motivo di grande orgoglio ed è una gioia vederlo firmare con la AS Roma. È ancora un bambino, ma è come se fosse nato con il pallone tra i piedi tanto che a volte ci chiediamo se sia possibile che si tratti di un classe 2016. È una soddisfazione per tutti noi e, soprattutto, per chi lo ha fatto crescere”.

“Hanno accolto Nicolas che aveva 4 anni e mezzo” ha spiegato mamma Sabrina. “A Nicolas hanno dato il calore di una famiglia sportiva e sono stati sempre carini con lui. Gli hanno saputo dare i principi di una competizione sana e sportiva. Hanno sempre messo avanti le regole del fair play e, di loro, non posso che parlare bene”.

“In questi giorni è emozionatissimo, quando ha messo la prima firma gli brillavano letteralmente gli occhi. Lui entrerà con i pulcini, ma credo che a prescindere da come andrà ogni esperienza sia positiva, nel bene e nel male”.