Dalla Regione il bando per i Buoni Servizio per familiari non autosufficienti - Terzo Binario News

La Cordeschi spiega come richiederli a Ladispoli

Pubblicato sul sito della Regione Lazio l’avviso per l’erogazione di Buoni Servizio finalizzati ai servizi di assistenza per le persone non autosufficienti nel territorio della Regione Lazio.

Possono richiedere il Buono Servizio coloro che si prendono cura di familiari non autosufficienti e l’ammontare massimo del buono è pari a 700 euro mensili, per un totale di 12 mensilità.

I Buoni Servizio sono spendibili per accedere alle seguenti prestazioni:

· assistenza domiciliare, con l’esclusione di attività sanitaria, erogata da enti accreditati;

· centri diurni socio assistenziali autorizzati e servizi semiresidenziali autorizzati;

· assistente familiare, con la/il quale è stato sottoscritto un regolare contratto di lavoro.

I Buoni possono essere utilizzati per il pagamento delle spese sostenute relative ai servizi sopra descritti fruiti a partire dal mese di Gennaio 2021. L’erogazione del Buono è cumulabile con altri servizi e/o contributi pubblici di natura socio assistenziale.

Nel caso in cui il Buono si cumuli con altri contributi riconosciuti a valere sulle stesse spese sostenute, la somma dei contributi richiesti non potrà in

Le domande si possono presentare, esclusivamente on line, accedendo all’apposita piattaforma efamily al seguente indirizzo http://buoniservizio.efamilysg.it , a partire dalle ore 12:00 del 3 maggio 2021 ed entro le ore 23:59 del 30 novembre 2021.

Lo rende noto l’assessore alle politiche sociali, Lucia Cordeschi.