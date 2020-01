Dalla Regione 3,5 milioni contro la dispersione scolastica: come accedere al contributo - Terzo Binario News

“Sono davvero felice di poter annunciare che la Regione Lazio anche quest’anno ha stanziato 3,5 milioni di euro di fondi destinati alle scuole per incrementare percorsi formativi, culturali e professionali ed evitare la dispersione scolastica. Si tratta di contributi che saranno erogati direttamente agli istituti scolastici che ne faranno richiesta presentando dei progetti ad hoc”. Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Lazio, Michela Califano .

“I giovani sono il nostro futuro – ha continuato Califano – noi stiamo cercando di dar loro tutti gli strumenti per essere padroni della loro vita. Penso ai contributi per le nuove imprese nate, che fanno del Lazio la Regione con più startup in Italia e con tassi di occupazione in costante crescita, pur con tutte le difficoltà del caso. Quelli per la formazione, anche qui siamo in cima alla classifica per borse di studio destinate agli studenti meritevoli. Quelli per l’incentivazione allo studio e ai percorsi culturali. E quelli per la formazione all’estero. Un lavoro costante di cui sono sicura vedremo i risultati nel prossimo futuro”.

“Le domande di ammissione al contributo potranno essere presentate dall’8 gennaio 2020 al 14 febbraio 2020 (ore 17). E i progetti presentati esclusivamente attraverso la procedura telematica accessibile dal sito http://www.regione.lazio.it/sigem“.