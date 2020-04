Dalla Norvegia fondi a sostegno di Civitavecchia e Tolfa - Terzo Binario News

Iniziativa del Centro studi Italo-Norvegese in collaborazione con il Laboratorio Boschivo di Tolfa

È iniziata in Norvegia una raccolta di fondi, a cura del Centro studi Italo-Norvegese di Tolfa, sempre pronto alle tematiche artistiche culturali e di solidarietà. I fondi raccolti, fino al 5 maggio, interesseranno l’ospedale San Paolo di Civitavecchia e le famiglie in difficoltà economiche del comune di Tolfa, a cui la comunità norvegese, da 25 anni presente sul territorio, è legata. L’iniziativa è nata in collaborazione con il Laboratorio Boschivo di Tolfa a seguito del suo evento “Pandemia di Arte e Cultura”, di cui il Centro studi Italo-Norvegese è sponsor.

L’evento artistico culturale, pone tematiche quali natura, confini, solitudine, comunicazione, futuro. La manifestazione, tutta on-line, prevede tre mostre in contemporanea: una di artisti provenienti da quattro differenti nazioni europee, una di studenti delle scuole di Civitavecchia e Tolfa e una terza chiamata “Edizione Sponsor”, la cui iscrizione è aperta a tutti e alla quale si partecipa facendo una donazione alla ASL Roma 4 (ospedale di Civitavecchia) e presentando un lavoro artistico o un messaggio da pubblicare nella mostra.

Informazioni e contatti:

www.galleriaculturale.com

Pietro Matarese