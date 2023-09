Dalla Francia a Viterbo a lezione di ceramica, Daniela Lai accompagna 112 ragazzi alla scoperta della Zaffera • Terzo Binario News

Con gli occhi pieni di curiosità e tanta voglia di imparare 112 ragazzi del

Lycee Chateaubriand di Roma, sono stati i protagonisti di una esperienza

decorativa ceramica con la tecnica più preziosa del Quattrocento: “La

Zaffera”.

Ad accompagnarli in questa entusiasmante avventura, tenutasi a Viterbo

nelle sale del Museo della Ceramica della Tuscia, l’artigiana ceramista

Daniela Lai della Bottega d’Arte in via San Pellegrino. Daniela è

conosciuta per essere tra le protagoniste della riscoperta e della

promozione della tradizione ceramica viterbese, in particolare della

Zaffera, antica decorazione blu in rilievo.

Una giornata diversa dal solito per gli alunni della scuola francese, che

questa volta per il viaggio di formazione annuale ha deciso di immergersi

nella storia, nell’arte e nella cultura della Tuscia.

Ed è in questa cornice che Daniela Lai ha guidato i partecipati nel decoro

di un piatto – uno per ogni studente – con l’impiego di argille per riprodurre

la tecnica della zaffera. Dopo aver spiegato la simbologia degli elementi

decorativi più ricorrenti, l’artigiana ha affidato la scelta del soggetto alla

creatività dei ragazzi. Da qui hanno preso forma uccelli, augurio di pace e

serenità, e foglie di quercia, simbolo di forza.

A tutti gli allievi impazienti di vedere il risultato finale delle loro creazioni

ultimate, non resta che attendere la cottura dei piatti che verranno loro

riconsegnati. Così la ceramista: “Sono molto felice di aver coordinato

questa lezione, davvero un’esperienza stupenda. I ragazzi si sono

dimostrati da subito molto interessati, hanno posto domande pertinenti e

consegnato lavori ben realizzati, una grande soddisfazione”.

Da Daniela i ringraziamenti alla Fondazione Carivit, che ha accolto questo

incontro negli spazi di Palazzo Brugiotti, e a tutti i dirigenti e docenti dello

Chateaubriand per aver reso possibile l’iniziativa.