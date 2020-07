Dalla foresta di Anuman escono idee: a Tolfa c'è stata invasione di giovani - Terzo Binario News

Intorno al deputato Battilocchio si costruisce l’embrione della scuola di politica

Davvero riuscita la giornata di formazione politica promossa dal Deputato del territorio Alessandro Battilocchio che ha lanciato, attraverso un evento Facebook, l’idea di una giornata formativa rivolta agli under 25.

“Anuman” (dal nome della mitica città del Libro della Giungla) ha aperto le sue porte ad oltre 100 giovanissimi del territorio che, in un caldo weekend di luglio, hanno deciso di mettersi in gioco mandando sold-out l’evento. Altri ragazzi, invece, a causa dell’esaurimento posti, hanno potuto seguire l’evento in streaming.

Studenti universitari e giovani professionisti hanno quindi trascorso l’intera giornata a Tolfa, nella splendida cornice del cortile del Convento dei Padri Agostiniani e sono stati accolti dal saluto di Battilocchio e del Sindaco di Tolfa Luigi Landi.

L’intervento di apertura è stato poi riservato ad Antonio Tajani, Presidente della Commissione Affari istituzionali del Parlamento Europeo, che ha anche guidato nell’ultimo mandato. Sono poi iniziate le relazioni tecniche (Amministrazione locale ed a seguire programmazione e gestione fondi comunitari 2021/2027) con esperti del settore. Nel pomeriggio sono partiti i sei tavoli tematici (geopolitica nel Mediterraneo, economia nella fase post-Covid, giustizia, informazione e social Network, Innovazione e Start-up, il futuro dei moderati) che hanno visto un confronto attivo, aperto e proficuo dei partecipanti che hanno poi riassunto i temi trattati nel corso delle conclusioni nel tardo pomeriggio nel piazzale del Convento alla presenza dello stesso Battilocchio.

La giornata è poi proseguita con i ragazzi in visita al centro storico ed il simbolico tramonto di “Anuman” presso la Rocca dei Frangipane, accompagnati dalla voce della bravissima cantante Alice Paba, tolfetana vincitrice di “The Voice” accompagnata dalla danza sui trampoli dell’artista locale Aurora Morra.

Presenti all’evento troupe e giornalisti Rai e Mediaset che hanno seguito Anuman2020 dandone un’ampia visibilità nazionale.

“Tanta energia positiva che mi spinge a fare di più e meglio. Aver creato un gruppo così ampio, forte e preparato di giovani che camminano con me è forse la cosa più bella di questi anni di impegno. Questa prima edizione è andata alla grande grazie alla loro partecipazione. Credo sia nato un evento che continuerà a crescere nel tempo grazie ad una squadra che si rafforza” ha dichiarato soddisfatto al termine dell’incontro il Deputato del territorio, Alessandro Battilocchio.