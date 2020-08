Dalla buca 'pollaio' alla voragine 'ovile': strade bestiali a Montespaccato - Terzo Binario News

“Nel quartiere di Montespaccato oltre alla buca “pollaio” (presente da due mesi) di via Cornelia, 89, abbiamo anche una buca “ovile” sempre su Via Cornelia altezza civico 267, dove vi e’ la possibilità orami anche di allevare pecore e dedicarsi alla pastorizia”. Questo quanto denunciato dal Comitato Insieme per Montespaccato.

“Quest’ultima si è aperta ’11 agosto e a oggi e’ carinamente delimitata, costringendo le autovetture ed altri mezzi di passare a senso unico alternato in una delle vie più transitate del quartiere. È inaccettabile”.

“Chiediamo al Municipio XIII interventi celeri e risolutivi, ricordando che siamo in prossimità dell’apertura delle scuole”.