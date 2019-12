Dal rogo alla rinascita: oggi a Centocelle riapre la pinseria Cento55 - Terzo Binario News

“Fabrizio Flavio e Valerio vi invitano all’inaugurazione che si terrà il 30 dicembre dalle 18:00 alle 21:30/22”. Questo il messaggio apparso su Facebook, che ha annunciato la riapertura della pinseria Cento55 in programma oggi in via delle Palme, a Centocelle.

Il locale – lo scorso 9 ottobre – era stato avvolto dalle fiamme (QUI LA NOTIZIA). ““Ci vogliono piegare, ma noi siamo più forti di chi usa queste forme di violenza – dissero i proprietari il giorno dopo – questo attacco è l’ennesima consapevolezza del fatto che siamo un punto di riferimento importante nel quartiere e a Roma. Il vostro pensiero ci sta arrivando da più fronti“. Altri roghi nel quartiere investirono anche la Pecora Elettrica e il Baraka Bistrot.

Da subito è scattata la corsa per far risorgere la pinseria: non a caso partì il menù sospeso (““Il valore di un “𝐌𝐞𝐧𝐮̀ 𝐏𝐢𝐧𝐬𝐚 𝐬𝐨𝐬𝐩𝐞𝐬𝐨” è di 10 euro ed ovviamente potrete fare anche una donazione libera per un importo diverso oppure per più Menù; al termine della raccolta fondi invieremo a tutti quelli che avranno donato uno o più “𝐌𝐞𝐧𝐮̀ 𝐏𝐢𝐧𝐬𝐚 𝐬𝐨𝐬𝐩𝐞𝐬𝐨” un voucher da utilizzare alla riapertura”).

Giorni di lavoro incessante, fino alla lieta notizia: “Oggi giornata di ringraziamenti che termina con un caloroso abbraccio a Patrizia che ci ha aiutato raccogliendo fondi nel suo negozio Filo Arte e Fantasia di Via dei Glicini. Siete stati tanti e abbiamo sentito il vostro caloroso affetto in ogni giorno da quel maledetto 9 ottobre. Grazie alle vostre donazioni su Gofundme – Italia , da quelle presso la palestra Mandingo Sporting-club e quelle del bar Clamo.re abbiamo raggiunto la cifra di 5000 euro.

Domani si riparte anche grazie a voi, vi aspettiamo per l’inaugurazione”.