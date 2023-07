Dal Pnrr contributi alle imprese, domani mattina incontro al Polo Culturale di Tolfa • Terzo Binario News

Domani mattina a Tolfa si tiene un incontro a cui chi è titolare di un’impresa o volesse avviare un progetto non deve mancare.

“Ci saranno dei consulenti – spiega la sindaca Stefania Bentivoglio – persone che offrono loro ausilio a livello di stesura del progetto o delucidazioni legate al progetto. Il bando è riservato a imprese nate o che devono nascere, insistenti su Tolfa. Si tratta di una misura legata alla linea B dei borghi”.

“Nel Pnrr ci sono tre linee, A, B e C, chi vince la B, come Tolfa – chiarisce ancora la prima cittadina – ha anche la C, il che si traduce, per il nostro comune, in circa 800 mila euro: un plafond di contributi che devono essere usati sul territorio della linea B”.

E’ quindi un’opportunità irripetibile per il territorio: contributi a fondo perduto fino a 75.000€ per Piccole Medie Imprese e Start Up (con obbligo di costituzione entro 60 giorni dalla concessione del contributo). Appuntamento mercoledì mattina ore 10 presso il Polo Culturale.