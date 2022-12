Dal generale Massimo alla sfida dietro la cinepresa: Russell Crowe protagonista e regista in Poker Face • Terzo Binario News

L’ultimo film girato dall’attore de Il gladiatore è disponibile sulle piattaforme on demand dal 22 novembre

Dal generale che divenne schiavo e sfidò l’imperatore di Roma a pokerista bluffatore e milionario per una notte, quella ad altissima tensione e ricca di colpi di scena di Poker Face, l’ultimo film scritto, diretto e interpretato da Russell Crowe.

L’attore, che da quando ha vestito i panni di Massimo Decimio Meridio si è sempre dichiarato un romano d’adozione, ne ha girata un’altra delle sue, dopo il debutto dietro alla cinepresa con The Water Diviner nel 2014 (su ComingSoon la recensione di Water Diviner).

L’impressione è che anche stavolta i suoi fan non resteranno delusi, dato che c’è tutto della gigantesca personalità di Crowe nell’ultimo film già uscito al cinema a distribuzione limitata lo scorso 16 novembre e disponibile sulle piattaforme on demand dal 22 novembre.

Breve riassunto a prova di spoiler: Jake Foley, milionario del settore hi-tech, organizza una serata di poker ad alto rischio con i suoi amici di sempre. Mentre la notte va avanti, Foley tenta di scoprire alcuni segreti nascosti per tutta la vita dai suoi avversari, ma le cose si mettono male quando una banda di ladri entra nella casa per rubare il piatto della serata. Gli amici dovranno unire le loro forze per un’inaspettata partita, che non ha nulla a che vedere con il poker e mette in pericolo la loro stessa vita.

Crowe e l’ultima fatica: intrighi e misteri al tavolo verde

Poker Face è l'ultima sfida personale lanciata dall'attore neozelandese, salito alla ribalta internazionale grazie a Il gladiatore nel 2000. Il film, vincitore di cinque premi Oscar, ottenne non solo un enorme successo a Hollywood e al botteghino, 457 milioni di dollari incassati in tutto il mondo, ma anche l'apprezzamento della critica internazionale e quindi un largo seguito pluriennale nella cultura di massa.

Oltre all’Academy Award per il miglior attore protagonista, l’interpretazione del generale Massimo valse a Crowe anche il premio della Broadcast Film Critics Association, l’Empire Award e il London Film Critics Circle Award, più altre dieci nomination nella stessa categoria. Altri ruoli premiati con tanto di nomination agli Oscar furono anche quelli dell’informatore dell’azienda di tabacco Jeffrey Wigand nel film drammatico Insider – Dietro la verità del 1999 (su MyMovies la recensione di Insider) e del matematico John Forbes Nash Jr. nel film biografico A Beautiful Mind del 2001.

Fonte: Unsplash

Crowe, che in un’intervista rilasciata di recente prima dell’uscita di Poker Face ha dichiarato che a Roma si sente come lo zio di tutti quanti, ha recitato poi ovviamente in molte altre città e interpretato personaggi appartententi ai più svariati universi cinematografici: da Master & Commander – Sfida ai confini del mare (2003) al dramma sulla boxe Cinderella Man – Una ragione per lottare (2005), dal ruolo di Robin Hood (2010) a quello di Noah nell’omonimo film biblico (2014), poi ancora Jor-Al, padre biologico di Superman, ne L’uomo d’acciaio (2013) e Zeus nell’ultimo Thor: Love and Thunder (2022). Tante maschere e interpretazioni, ma dietro c’è sempre un unico volto che ancora oggi ha tanta voglia di esplorare nuovi mondi e, soprattutto, continuare a stupire il pubblico.