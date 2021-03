Dal focolaio al centro tamponi: la scuola Alpi di Ladispoli si trasforma - Terzo Binario News

Dal focolaio al centro tamponi: la scuola Alpi di Ladispoli si trasforma

“Vista la richiesta da parte dell’Istituto Comprensivo “Ilaria Alpi”, prot. 10815 del giorno 09/03/21, inerente la chiusura del tratto antistante del Plesso di Via Varsavia, per consentire lo screening degli alunni per la riammissione a scuola”.

Questo quanto scrive il comune di Ladispoli sulla richiesta del comprensivo che da domani diventa centro tamponi. al mattino tocca ai bimbi, nel pomeriggio gli insegnanti.

Palazzo Falcone ha ritenuto di dover vietare il transito a tutti i veicoli, ad eccezione degli autobus scolastici, dalle ore 08,30 alle ore 15,30, del giorno 12/03/21, in Via Varsavia, nel tratto compreso tra Via Mosca e Via Atene.

Questo al fine di consentire un afflusso regolare nel plesso.

Dalla scuola specificano che “come la procedura della ASL prevede, per il rientro di classi e/o alunni in quarantena è prescritto, dopo il necessario periodo di isolamento il “tampone di rientro”.

Quindi per le classi IC, IE, 3A, 3D, 5D, scuola primaria e 2^C e 2^E scuola secondaria di I grado il tampone è obbligatorio.

Le famiglie di questi alunni possono, comunque liberamente, prolungare la quarantena di altri 4 giorni, come prevede il protocollo sanitario e produrre al rientro del proprio figlio la certificazione di riammissione a scuola del pediatra o del medico curante, non il risultato del tampone.

In accordo con la ASL, considerata la preoccupazione dei genitori della altre classi non coinvolte, si è pensato di offrire, gratuitamente, uno screening per essere certi che il rientro di tutti gli alunni e personale scolastico possa essere fatto in sicurezza.

Naturalmente questa è un’opportunità che la scuola vuole dare ma nessuna famiglia, ad eccezione delle classi su indicate, è obbligata a cogliere.

Il modello che si dovrà consegnare, qualora si aderisse allo screening non è assolutamente un certificato di riammissione ma è il consenso che la Asl chiede quando si effettua un tampone”.

Questo il vademecum della giornata:

Lo screening riguarderà

Tutte le 21 classi di scuola Primaria

Le classi 2^C e 2^E della Scuola secondaria di I grado

Tutti i docenti della scuola Primaria

Tutti i docenti della classi 2^C e 2^E, scuola secondaria di I grado

Tutto il personale ATA dei plessi di via Atene, via Praga e via Varsavia.

Sarà necessario consegnare la mattina di venerdì, all’operatore presente all’ingresso il modulo per il

consenso compilato e firmato che si trova sulla bacheca del Registro Elettronico.

Lo screening sarà organizzato nel seguente modo

Accesso via Varsavia cancello secondario

Tavolo di consegna consenso

Percorso tracciato e presidiato dal personale scolastico

Accesso in palestra per il tampone

Percorso tracciato e presidiato dal personale scolastico per la zona d’attesa dell’ esito

( USCITA D), circa 20 minuti dopo il tampone Percorso tracciato e presidiato del personale scolastico per l’uscita delle persone negative

Eventuale rientro delle persone positive per il test molecolare.

Appuntamenti scaglionati Scuola Primaria

CLASSI PRIME – dalle ore 9:00 alle ore 10:00

CLASSI SECONDE – dalle ore 10:00 alle ore 11:00

CLASSI TERZE – dalle ore 11:00 alle ore 11:50

CLASSI QUARTE – dalle ore 11:50 alle ore 12:40

CLASSI QUINTE – dalle ore 12:40 alle ore 13:30

Appuntamenti scaglionati Scuola Secondaria di I Grado

CLASSE 2^C e CLASSE 2^E – dalle ore 13:30 alle ore 14:00

Appuntamenti scaglionati Personale Scolastico

Docenti Scola Primaria, Docenti Scuola Secondaria classi 2^c e 2^E, personale ATA –

dalle ore 14:00 alle ore 15:00