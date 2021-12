"Dal fascismo al sovranismo", a Cerveteri convegno dell'Anpi con lo storico Conti - Terzo Binario News

Lo storico Davide Conti torna a Cerveteri, su invito della Sezione ANPI Domenico Santi Ladispoli-Cerveteri. Questa volta tratterà il tema “Dal Fascismo al Sovranismo”, una finestra sul presente con uno sguardo all’Europa, nel corso di un Convegno – aperto alla cittadinanza – che si svolgerà mercoledì 15 dicembre, alle ore 17,30 nell’Aula del Granarone a Cerveteri.

Autore di numerose pubblicazioni, il prof. Conti, sempre su invito della Sezione ANPI, due anni fa offrì al numeroso auditorio una lectio magistralis, alla Casa del Popolo, sulla Strage di Piazza Fontana (Milano 12 dicembre 1969) e sulle tragiche vicende che marcarono la storia del nostro Paese negli anni di piombo dell’eversione per mano dell’estrema destra. Il fascismo, che con varie operazioni revisionistiche sta tentando di ricrearsi una sponda in Italia, per analogia viene associato al fanatismo sovranista che oggi si configura come un asse a dimensione internazionale. Con la scusa della “Patria e dei suoi valori”, di fatto rispunta un’ideologia su base etnica, obsoleta ed angusta, una piaga, una spina nel fianco dell’Unione Europea, “che vede minacciata la sua stessa stabilità”. Scatta a ragione un campanello d’allarme verso questo sintomo deviazionista i cui teorici di volta in volta, a seconda delle circostanze, incitano a “barrare le frontiere, bloccare i porti, razionare gli scambi, ostacolare i trasporti e le comunicazioni”. Non ultimo il trattamento intollerante ai migranti, agli esuli nel Mediterraneo o come ad esempio sta avvenendo alla frontiera tra Polonia e Bielorussia. Forse nemmeno il filosofo Oswald Spengler, euroscettico ante litteram, poteva immaginare un simile scenario.

Siamo ben oltre il sovranismo sancito dal normale Stato di diritto e che si coniuga con “il democratico sentimento nazionale” caro al pensiero di Sandro Pertini. La Sezione ANPI invita la cittadinanza a partecipare al Convegno che riserva uno spazio per il dibattito.

In ottemperanza alla normativa antiCovid sono richiesti mascherina e green pass.