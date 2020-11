Dal Centro alla periferia interventi anti- assembramenti: scatta la chiusura a piazza San Calisto e in altri luoghi di ritrovo. - Terzo Binario News

Anche in questo fine settimana la Polizia Locale di Roma Capitale ha messo in atto un potenziamento dei controlli a tutela della salute pubblica con verifiche mirate nelle aree di interesse commerciale e turistico e nei luoghi a maggior rischio di assembramenti come in piazza di San Calisto dove, ieri sera, numerose pattuglie sono dovute intervenire per far disperdere una folla di centinaia di persone e isolare la zona fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Qui, scattate anche le sanzioni per alcuni ragazzi sorpresi a consumare bevande in prossimità dei locali oltre le ore 18,00. Numerosigli interventi dei caschi bianchi per la formazione di assembramenti anche in altre località della Capitale, dove in alcuni casi è stato necessario procedere a momentanee chiusure delle aree: dalle principali piazze di Trastevere e del Centro Storico ai luoghi di ritrovo nel Rione Monti e al Pigneto. Interventi anti-affollamenti e isolamenti temporanei hanno interessato anche alcune piazze e parchi nei quartieri Prenestino, Casilino, Appio e Tuscolano. Sono una ventina le attività sanzionate per il mancato rispetto delle norme a contrasto della diffusione del contagio da Covid-19, tra cui oltre 10 minimarket. In uno di questi esercizi, nella zona di Trastevere, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato circa 100 chili di alimenti scaduti, accertando illeciti per più di 3mila euro di sanzioni.

Sono oltre 300 invece le persone e i veicoli controllati nelle notti di venerdì e sabato per verificare il rispetto della misura del coprifuoco, con una decina di irregolarità rilevate per spostamenti oltre le ore 22.00 senza giustificato motivo.