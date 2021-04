Dal campo rom all'area commerciale: a suo carico una pena di oltre 10 anni per furto - Terzo Binario News

Si stava aggirando, in atteggiamento sospetto, tra le gallerie del “Forum Termini”, l’area commerciale della principale stazione ferroviaria della Capitale, quando i Carabinieri del Nucleo Scalo Termini hanno deciso di controllarla.

All’esito degli accertamenti, a carico della donna – una cittadina bosniaca di 37 anni, con precedenti e proveniente dal campo nomadi di Castel Romano – è emerso un provvedimento di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica – Ufficio Esecuzioni Penali, dovendo scontare una pena di 10 anni, 7 mesi e 6 giorni di reclusione per un cumulo pene concorrenti per vari furti.

La donna è stata quindi arrestata e portata nel carcere di Rebibbia – Sezione Femminile, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Foto di archivio