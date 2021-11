Dal 4 al 12 novembre le domande per i buoni spesa a Ladispoli - Terzo Binario News

L’Amministrazione comunale ricorda che a partire da domani, 4 novembre e fino al 12 novembre, sul sito istituzionale del comune di Ladispoli (www.comunediladispoli.it) sarà possibile presentare la domanda, compilando l’apposito modulo, per i buoni spesa a favore dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus covid-19 e di quelli in stato di bisogno.

I destinatari del contributo economico sono le persone e le famiglie in condizione di assoluto e/o momentaneo disagio socio economico, che hanno difficoltà ad approvvigionarsi dei generi alimentari e di prima necessità.

La platea dei beneficiari (ed il relativo contributo) sarà individuata tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno in carico ai servizi sociali comunali, con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico (come ad es. Reddito di Cittadinanza, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale), salvo casi eccezionali, previa certificazione dei servizi sociali.

Si precisa che avranno priorità anche coloro i quali, al momento della presentazione della domanda per i buoni spesa, abbiano fatto richiesta di una forma di sostegno pubblico senza averlo ancora percepito.

Per tutte le informazioni https://www.comunediladispoli.it/buoni-spesa-le-domande-a-partire-da-giovedi-4-novembre-/notizia