Dal 30 novembre a Civitavecchia tutti i drive in saranno al porto - Terzo Binario News

Spostamento per il container ora all’ospedale San Paolo, percorsi separati fra Prenota Drive e utenti Sisp

Si comunica che dal 30 novembre le 2 postazioni per l’esecuzione dei tamponi attualmente presenti nel container dell’Ospedale San Paolo verranno trasferite presso il drive in del porto di Civitavecchia in modo da evitare eventuali assembramenti.

Le 2 postazioni che verranno trasferite al porto di Civitavecchia gestiranno gli utenti che si prenotano sul portale regionale Prenota Drive mentre l’attuale postazione già presente al porto continuerà a gestire gli utenti inviati dal SISP.

Gli utenti accederanno con la loro macchina al Drive In

Gli orari saranno dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 20 e il sabato fino alle 14.