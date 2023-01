Dal 30 gennaio riqualificazione dell'ecocentro di Santa Marinella • Terzo Binario News

Tidei: “Intervento imposto alla Gesam, pena la revoca del contratto”

Gli impegni assunti dalla ditta Gesam al cospetto dell’ amministrazione comunale di Santa Marinella e dei rappresentanti sindacali sono stati mantenuti.

Inizieranno a fine mese come era stato già previsto, i lavori di asfaltatura e messa in sicurezza dell’ isola ecologica di Via Perseo in località Perazzeta. Lo riferisce il sindaco Pietro Tidei.

“A seguito di quanto avevamo espressamente imposto all’ impresa, pena la possibile revoca anticipata del contratto d’appalto e come richiesto anche dalle maestranze e dalle rappresentanze sindacali di categoria, la Gesam ha protocollato una lettera con la quale conferma che il prossimo 30 gennaio avranno inizio le opere di riqualificazione dell’ ecocentro della Perazzeta.

Si tratta di interventi che erano stati già progettati, e che la società dovrà eseguire anche per rendere il cantiere di lavoro dove operano i dipendenti a norma e rispettoso dei requisiti sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nelle settimane precedenti, infatti, avevamo ricevuto le legittime rimostranze dei lavoratori e dei sindacati che lamentavano, soprattutto, la presenza di fango all’ interno dell’ area e la carenza di adeguati e sufficienti locali da adibire a spogliatoi e bagni per tutti i dipendenti in servizio costretti , pertanto a lavorare in condizioni di estremo disagio.

A seguito di tali segnalazioni , personalmente anche se di concerto con il delegato all’ambiente Andrea Amanati che ha seguito tutta la vertenza, il controllore del rispetto e attuazione del contratto, generale Leonardo Rotondi e il responsabile dell’ ufficio tecnico Ermanno Mencarelli avevo indetto una riunione urgente nel corso della quale sono stati fissati gli obiettivi che l’impresa dovrà ora raggiungere con gli interventi già programmati, e di imminente esecuzione.

Tutto ciò sta a significare che l ‘area sarà asfaltata, quindi diverrà perfettamente fruibile non solo dal personale Gesam, ma anche da tutti i cittadini e fruitori dell’ isola ecologica, dove ricordo, è sempre possibile conferire e disfarsi, a titolo gratuito, di rifiuti ingombranti verde , metallo o plastica.

Ora soddisfatti per aver raggiunto questo primo risultato con i nostri uffici competenti vigileremo sulla corretta e tempestiva esecuzione degli interventi previsti, che ci auguriamo possano terminare in tempi brevi, a tutto vantaggio dell’ utenza e dei dipendenti Gesam. Con questo atto ritengo ci siano anche le condizioni per ritenere chiusa, con esito positivo, anche la vertenza aperta con lo stato di agitazione dai rappresentanti sindacali, ricordando che da subito ci siamo schierati al fianco dei lavoratori , tanto da essere pronti in caso di inadempienze ad assumere provvedimenti anche molto duri nei confronti dell’impresa che, ad oggi ha dimostrato di dar seguito a quanto preventivato posizionando nell’ area anche altri container a disposizione dei dipendenti”.

Il Sindaco Avv. Pietro Tidei