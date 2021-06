Dal 24 giugno al via le passeggiate serali nell’area archeologica dei Fori Imperiali - Terzo Binario News

Grazie a un protocollo d’intesa tra la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e la Città Metropolitana di Roma Capitale, che ha messo a disposizione del pubblico l’accesso al museo multimediale sotto Palazzo Valentini, dal 24 giugno al 26 settembre, tutte le sere dalle 18.30 alle 21.50 (ultimo ingresso), i visitatori, con l’acquisto del solo biglietto dei Fori Imperiali, potranno fruire di una passeggiata serale in una delle aree archeologiche più suggestive di Roma. I servizi museali e l’organizzazione sono di Zètema Progetto Cultura in collaborazione con Civita Mostre e Musei per l’apertura di Palazzo Valentini.

La visita della durata complessiva di circa 1 ora e 30 minuti, con accesso dalla biglietteria dei Fori Imperiali in prossimità della Colonna Traiana, è itinerante e condotta da guide in lingua italiana.

Il percorso inizia dal museo multimediale sotto Palazzo Valentini,dove i visitatori potranno vedere un filmato, a cura di Piero Angela e Paco Lanciano, con la ricostruzione virtuale della Colonna Traiana che permette di osservare da vicino i bassorilievi e la campagna militare che essi raccontano: la conquista della Dacia, l’attuale Romania, da parte dell’imperatore Traiano. Un racconto straordinario che si conclude con la morte del re Decebalo e il trionfo dell’imperatore (durata 13 minuti circa).

Dopo la visione del filmato, i visitatori proseguiranno con la visita guidata itinerante che dal Foro di Traiano, attraverso il passaggio sotto via dei Fori Imperiali, conduce al Foro di Cesare con uscita da via Bonella su via dei Fori Imperiali, in prossimità di Largo Corrado Ricci / Via della Salara Vecchia.

Nel rispetto delle misure di prevenzione anti Covid-19, è previsto l’ingresso contingentato all’area (max 9 persone ogni 20 minuti), la misurazione della temperatura (non è possibile accedere con temperatura uguale o superiore a 37,5°), il distanziamento interpersonale. Obbligatorio l’uso della mascherina.

La visita è compresa nel biglietto dei Fori Imperiali. Consigliato il preacquisto on line sul sito www.sovraintendenzaroma.it oppure al contact center 060608 (attivo tutti i giorni ore 9-19). I biglietti sono acquistabili anche sul posto, nella biglietteria posta in prossimità della Colonna Traiana. Per i possessori della MIC card ingresso e visita gratuiti, con prenotazione consigliata allo 060608.

Informazioni

Ingresso dalla biglietteria del Foro di Traiano, in prossimità della Colonna Traiana (Piazza Madonna di Loreto).

Date e orari

Dal 24 giugno al 26 settembre 2021

Tutte le sere dalle ore 18.30 alle 21.50 (ultimo ingresso). Entrata ogni 20 minuti, max 9 persone a turno. Durata della visita: 1 ora e 30 minuti circa

Biglietti

Visita e visione del filmato comprese nel biglietto dei Fori Imperiali.

Intero: € 4,00; ridotto: € 3,00. Riduzioni e gratuità secondo tariffazione vigente.

Gratuito per i possessori della MIC card con prenotazione allo 060608.

Consigliato il preacquisto on line sul sito www.sovraintendenzaroma.it e al contact center 060608 (attivo tutti i giorni ore 9-19), con €1,00 di prevendita. I biglietti gratuiti possono essere prenotati al contact center 060608.

I biglietti sono acquistabili anche sul posto, compatibilmente con la capienza, previa compilazione della scheda anagrafica con i dati personali del visitatore.

Gruppi con guida propria (max 13 persone + la guida): potranno prenotare l’ingresso allo 060608 ma non potranno accedere al museo multimediale di palazzo Valentini per motivi di capienza. Il percorso riguarderà quindi solo l’area archeologica.