Dal 14 gennaio aperture domenicali dell’Archivio storico comunale Paolo Giordano Orsini di Bracciano • Terzo Binario News

“Il 14 gennaio ripartono le aperture domenicali dell’Archivio storico comunale Paolo Giordano Orsini.

Durante l’apertura visita sarà allestita un’esposizione dei più significativi documenti che testimoniano una particolare vicenda della costruzione dell’Edificio scolastico “Tommaso Tittoni”.

Nel frattempo Il 29 dicembre scorso la Regione Lazio ha reso noto i Comuni che si sono aggiudicati l’avviso pubblico finalizzato all’assegnazione di contributi a favore degli archivi storici del Lazio ex L.R. 24/2019 e l’archivio storico Paolo Giordano Orsini è risultato aggiudicatario sia della linea di intervento A (13.271,16 euro per l’accessibilità e la fruizione delle collezioni) che della linea B (1.813.89 euro per le attrezzature).

Continua così la sinergia tra le istituzioni locali e la Regione Lazio e la Soprintendenza per i beni archivistici e bibliografici della Regione Lazio volta alla valorizzazione e cura delle tradizioni legate alla storia locale”.

il sindaco Marco Crocicchi