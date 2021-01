Dai cassonetti alla vendita in strada: 70 chili di merce sequestrati dalla Polizia locale - Terzo Binario News

Gli agenti della Polizia Locale I Gruppo Trevi, nucleo Esquilino, durante i controlli nel quartiere, sono intervenuti lunedì 11 gennaio in piazza di Porta Maggiore per la presenza di venditori di ciarpame che, a ridosso dei binari del tram, stavano allestendo un mercatino abusivo.

Alla vista degli agenti i venditori si sono tutti dileguati. Gli operanti, come avvenuto in analoghi interventi già eseguiti i giorni scorsi nella medesima località, hanno sequestrato 70 chili di merce, perlopiù proveniente dai cassonetti, come vestiti usati, oggettistica varia e scarpe di seconda mano. Le pattuglie hanno continuato nell’attività di vigilanza del territorio per scongiurare il loro ritorno.