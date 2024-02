Dai banchi di scuola ai tavoli da bridge: su Rai Uno una storia d'amicizia a Civitavecchia • Terzo Binario News

La trasmissione televisiva “Da noi… a ruota libera” tratterà di una bella storia d’amicizia che ha come sfondo anche il Bridge.

Le protagoniste sono Isella e Chiara, amiche sin dai tempi della scuola, ora unite anche dalla comune passione per il Bridge! Si sono infatti trovate ai tavoli dell’Associazione “Circolo Unione” di Civitavecchia, dove frequentano insieme il corso quadri.

La puntata andrà in onda domenica 4 Febbraio alle ore 17.20 su Rai 1.

Grazie anche alle riprese girate nell’Associazione “Circolo Unione”, in via Cialdi a Civitavecchia, il programma rappresenta un’importante occasione di visibilità per il Bridge. Alle riprese hanno partecipato, oltre alle due protagoniste, il vice Presidente FIGB Alessandro Piana e l’istruttore FIGB Giuseppe Bianchini.

“Ringraziamo Isella (nella foto al tavolo sulla sinistra con la maglia bordeaux) e Chiara per aver condiviso la loro storia, la Rai per il proprio interessamento e Paolo Ciaffi, Presidente di “Circolo Unione”, per avere aperto le porte dell’Associazione a tutti gli spettatori italiani” è quello che si legge su “Bridgeonline”, rivista della Federazione italiana gioco bridge”.