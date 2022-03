Da "Uniti per Cerveteri" appello ai cittadini per salvare gli alberi - Terzo Binario News

Lungi dal voler strumentalizzare le recenti vicende per fini politici, ma per puro spirito critico e di amore verso il bene pubblico come cittadini prima ancora che come aderenti ad una Lista Civica, noi di “Uniti per Cerveteri”, vogliamo manifestare la nostra adesione al moto di protesta popolare contro l’avanzata dell’abbattimento del nostro parco alberi urbano, e manifestare anche il massimo dissenso verso questa politica, a nostro avviso, scellerata che dimostra solo un freddo disprezzo verso la nostra anima verde.

Vogliamo però dichiarare che le nostre accuse non sono rivolte agli operatori degli abbattimenti, meri esecutori finali di direttive municipali che sono anch’esse formalmente delineate nel rispetto della legge nazionale, ma vanno bensì alla modalità ed intensità con cui si è scelto di applicarle da questa amministrazione; un’amministrazione che si è mostrata più volte cieca, fredda e disinteressata verso il benessere non solo dei nostri concittadini ma anche del nostro ambiente.

Sappiamo tutti benissimo infatti come i requisiti per l’abbattimento dei nostri alberi non consistano solo in un visibilmente gravoso stato di malattia delle piante (cosa comunque non giudicabile in modo netto ma che anzi lascia ampi spazi di decisione ai periti), ma anche la pericolosità sui beni pubblici e privati, un fattore questo che lascia un margine di scelta ancora più ampio tra il porre al sicuro le strutture umane da un lato, e il lasciar vivere la pianta per permettergli di ripristinare la propria salute, dall’altro. La scelta deve tenere in conto entrambi i fattori, ma la nostra amministrazione comunale sta dimostrando una ferrea e totale propensione al solo abbattimento, come se i nostri alberi, quelli che contribuiscono al nostro vivere e con cui siamo cresciuti, fossero totalmente marci e di imminente impatto su case e passanti.

Questa situazione ha attratto il disappunto cittadino anche perché si inserisce in una scia di devastazione legale e programmata più ampia, facente capo al famigerato “Progetto Ossigeno” del presidente della Regione Lazio Zingaretti; questo progetto prevede la sostituzione degli alberi nelle vie, nei parchi e nei giardini urbani come fossero pezzi di ricambio industriali da rimpiazzare all’occorrenza, senza coscienza di causa e senza il giusto amore e conoscenza per l’ambiente e la natura che ci circondano. Ci rendiamo conto che sia comodo e facile da parte nostra dichiarare quanto segue, ma anche giusto, comprovato ed onesto: al posto dei soliti noti, noi aderenti ad UpC avremmo seguito ben altre politiche! Il pregiudizio va applicato nei confronti di chi propone abbattimenti facili, non nei confronti di chi ci dà ossigeno con la sua linfa vitale. E non vogliamo lasciar passare il messaggio che le nuove piantumazioni siano un valido rimedio alle eradicazioni coatte che stiamo subendo: questi nuovi alberi, di cui certamente ci occuperemo in futuro, richiederanno ingenti risorse per essere accuditi ed un impegno che dubitiamo verranno spesi da chi oggi si è prodigato per rimuovere il nostro precedente patrimonio arboricolo; invitiamo quindi la popolazione a diffidare da chi propone facili ‘ammodernamenti’ senza garantire concretamente il suo diretto impegno a curare il bene pubblico in futuro.

In ragione di questo, ci impegniamo vivamente con la popolazione in due importanti attività: nel prossimo futuro terremo in altissima considerazione l’agenda amministrativa in campo ambientale come vertice del nostro impegno, ed invitiamo la popolazione ad unirsi a noi in questa vigilanza civica; nel presente, agendo nei limiti di legge e nei limiti delle nostre possibilità, ancora una volta ci uniremo al movimento di protesta cittadina contro il proseguimento degli abbattimenti, come già fatto nella giornata di Giovedì; portiamo inoltre la nostra vicinanza al cittadino Marco Piracci, che si è impiegato con tutte le sue forze e la sua buona volontà in segno di protesta per la salvezza del nostro verde, abbiamo anche appreso da lui stesso, che continuerà il suo sciopero della fame, fintanto che l’ amministrazione non instituerà un tavolo con i cittadini e associazioni.

Lista Civica “Uniti per Cerveteri”, La Lista dei cittadini per i cittadini.

unitipercerveteri@gmail.com

tel. 327 7451480