"Da tre giorni perde un tombino del Cerreto a Ladispoli e nelle case manca l'acqua" • Terzo Binario News

Un cittadino segnala il disagio di via Campi Fioriti 11

Un cittadino segnala una perdita idrica al Cerreto.

“Da tre giorni in via Campi Fioriti 11 c”è una fuoriuscita di acqua potabile in alcuni appartamenti manca l’acqua.

Contattata Acea dice sempre tempistica e procedura differenti, il Comune se ne lava le mani ma ad oggi le famiglie sono ancora senza acqua”.

Ti trovi nel bel mezzo di un ingorgo? Sei stato testimone di un fatto di cronaca degno di nota? Aziona il tuo telefonino fotografa e scrivi due righe inviale alla redazione, specificando se vuoi essere citato nell’articolo e/o come autore delle foto. Puoi inviare il tutto a redazione@terzobinario.it