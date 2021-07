Da stasera a Lungomare dei Navigatori Etruschi di Campo di Mare, tre serate con musica, intrattenimento, DjSet e stand di artigianato - Terzo Binario News

Aspettando Etruria Eco Festival anticipa al giovedì. Da questa sera, giovedì 29 luglio, sul nuovo Lungomare dei Navigatori Etruschi a Campo di Mare, tre serate speciali di musica, intrattenimento, DjSet e stand di artigianato a pochi passi dalla spiaggia.

“I primi due fine-settimana di eventi sono stati straordinari. Il Lungomare dei Navigatori Etruschi, il nuovo Lungomare, dove grazie ad un lungo iter urbanistico abbiamo realizzato il primo grande restyling nella storia della Frazione di Campo di Mare, si è acceso come non lo avevamo mai visto prima, con concerti, aree food e artigianato, ma soprattutto tantissime famiglie che hanno scelto di trascorrere una serata diversa, sul Lungomare della propria città – dichiara Federica Battafarano, Assessora alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri – anche in questi tre giorni di eventi, musica dal vivo, dj set, eventi live, intrattenimento e tante attività per stare insieme, in sicurezza, in riva al nostro mare”.

Si comincia questa sera, giovedì 29 luglio a partire dalle ore 21:00 con “Jam Session Live Music”. Un ritrovo estemporaneo per i musicisti di ogni livello, all’interno del quale possano scorrere liberamente nuove idee e collaborazioni. In concomitanza, Happy Beer e Sangria Party. Opening della serata, affidato a Davide Allocca e Simone D’Arienzo.

Domani, venerdì 30 luglio e sabato 31 luglio a partire dalle ore 18:00 Body Funk Fest, un alternarsi continuo di DJ per una serata dedicata alla musica e all’intrattenimento.

Ingresso gratuito a tutte e tre le serate. Nonostante gli eventi siano all’aperto, si raccomanda di portare con se la mascherina protettiva.