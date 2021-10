Da stanotte chiude Civitavecchia Nord sulla A12 per quattro giorni consecutivi - Terzo Binario News

Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, nelle quattro notti consecutive di lunedì 4, martedì 5, mercoledì 6 e giovedì 7 ottobre, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso lo svincolo di Civitavecchia nord, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Tarquinia/SS1 Aurelia.

Contestualmente, sarà chiusa anche l’area di parcheggio “San Liborio ovest”, situata nel tratto compreso tra Civitavecchia nord e la barriera Aurelia, verso Roma.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Civitavecchia sud.