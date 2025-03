Da Scritti e Manoscritti a Ladispoli i libri di Anna Folli sabato e Valerio Valentini domenica • Terzo Binario News

*Sabato 22 marzo alle ore 18:00 Anna Folli presenta il libro “Prendersi tutto. Io Aristotele Onassis” pubblicato da Neri pozza Editore. Dialoga con l’autrice Eugenio Murrali.

**Domenica 23 marzo alle ore 11:00 Valerio Valentini presenta il libro “Ci sono molti modi” pubblicato da Readerforblind Editore. Dialoga con l’autore Giovanna Pietrini.

*Sono entrato nel mito come una specie di monumento all’ingordigia degli uomini. Il mio nome è sinonimo di ricchezze e di poteri illimitati. C’è stato tanto nella mia vita: ci sono stati la lotta, i successi, il denaro, l’amore, i tradimenti, la vendetta, ma al centro di tutto è sempre rimasta Smirne. Sono un sopravvissuto ed è questo a rendermi invincibile.

Anna Folli è stata caporedattore per l’Editoriale Domus negli anni Novanta e direttore di riviste di settore. Autrice di interviste, reportage culturali, recensioni di libri, ha collaborato con i principali quotidiani e settimanali e con note riviste letterarie online. È autrice del programma I Magnifici trasmesso su Radio 24. È stata coautrice e direttrice del festival di letteratura e musica Le Corde dell’Anima, che ha ospitato scrittori e musicisti internazionali. Per Neri Pozza ha pubblicato Morantemoravia, La casa dalle finestre sempre accese e Ardore. Romain Gary e Jean Seberg, una storia d’amore.

Eugenio Murrali è giornalista, scrittore e docente. Tra i suoi libri ricordiamo “Il sogno del teatro. Cronaca di una passione”, scritto con Dacia Maraini e pubblicato da Rizzoli nel 2013, “Lontananze perdute. La Sicilia di Dacia Maraini”, uscito nel 2016 per Giulio Perrone. Ha curato insieme a Paolo Di Paolo per la collana de I Meridiani della Mondadori il volume “Romanzi e racconti” di Dacia Maraini, uscito nel 2021. Più recentemente ha scritto per Bompiani l’introduzione alla nuova edizione del Teatro di Alberto Moravia uscito nel 2023. Come giornalista collabora da anni con Il Foglio e con Radio Vaticana/Vatican News, per cui conduce a volte il notiziario settimanale in latino Hebdomada Papae. È caporedattore della rivista universitaria “Quaderni del ‘900”. È nella giuria del Premio Strega come Amico della domenica e fa parte di altre giurie di premi letterari, tra cui l’Orbetello Book Prize.

**Ci sono molti modi, di vivere, di congedarsi da questa esistenza. Lo sa bene Riccardo, che del traghettare le anime verso il porto finale ne ha fatto un lavoro, anche se non è così che ama definirlo. Da quando, da ragazzo, è venuto a contatto per la prima volta con la morte, ha sviluppato un legame con essa che gli permette, in qualche strano modo, di capire chi serba dentro di sé il desiderio di lasciare questa vita. E allora, immerso nella periferia umida e desolata della provincia romana dove il mare è grigio e i ricordi di un’infanzia solitaria affiorano come cicatrici su un terreno paludoso, Riccardo decide di guidare chi sente di non riuscire ad andare avanti. Li scova, li ascolta e cerca una via d’uscita dignitosa per quelle piccole esistenze, l’ultimo atto prima di uscire dalle scene.

Valerio Valentini è nato a Roma nel 1982. Vive e lavora a Ladispoli. Dopo aver lasciato gli studi a diciassette anni trova lavoro come cameriere, falegname e infine svolge il servizio militare obbligatorio. All’età di ventidue anni riprende gli studi e si abilita come ottico. Ha all’attivo diverse pubblicazioni di racconti che però preferisce non menzionare. Questo è il suo primo romanzo.

Giovanna Pietrini: è bibliotecaria presso la biblioteca della Camera dei Deputati e book blogger. Il suo blog è mivienedaleggere

L’ingresso è gratuito ed è consigliata la prenotazione