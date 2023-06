Da Santa Marinella a Genova: la Comunità Slow Food del Riccio di Mare si è presentata a "Slow Fish" • Terzo Binario News

Domenica 4 giugno, al Porto Antico di Genova, nell’ambito di Slowfish 2023, area Regione Lazio, la Comunità Slow Food del Riccio di Mare ha portato il suo primo contributo “creativo”nell’ambito dell’ incontro e degustazione “ Alla difesa del riccio! “, organizzato per presentare al pubblico internazionale di Slowfish la nuova iniziativa.

Presenti oltre ad Angelo Fanton, portavoce della Comunità e presidente di CiboFuturo, Alessandro Ansidoni, portavoce della Condotta Slowfood dell’Etruria Meridionale, Fabrizio Fraschetti, responsabile del CMFP Castelfusano Alberghiero e Andrea Palmieri, chef e docente di cucina (nella foto del titolo un momento della presentazione).

Fanton ha spiegato l’importanza dell’equilibrio generale per i nostri mari del riccio, ha illustrato i molti fattori che ne mettono a serio rischio la sopravvivenza, quali la pesca indiscriminata anche nei periodi di ferma, il bracconaggio ed il cambiamento dei parametri ambientali.

Da qui la necessità di costituire una Comunità di cittadini che con la loro azione possono rappresentare un fondamentale strumento, alla base della grande famiglia Slow Food, per tutelare, informare utenti e operatori professionali, e promuovere quindi un uso gastronomico sostenibile. Uso che oltre ad essere un necessario ritorno alla legalità alla legalità degli approvvigionamenti, é senz’altro possibile, solo grazie alla partecipazione.

Una proposta gastronomica e insieme una simpatica provocazione per ricordare a tutti il fermo triennale di pesca in Puglia e Sardegna e quello stagionale in tutto il Paese, é stata la presentazione e la degustazione degli “Spaghetti al riccio… fuggito”. Una ricetta senza uso di ricci ma che vuole riproporne il sapore, ideata da Angelo Fanton, affinata ed eseguita insieme allo chef Andrea Palmieri, e offerta alla degustazione svelando solo alla fine, dopo aver raccolto i commenti lusinghieri dei presenti, gli ingredienti.

Tra i programmi della Comunità che si svolgeranno a breve sul territorio Civitavecchia- Santa Marinella, un incontro degustazione per promuovere la partecipazione alla Comunità stessa, pubblicare alcune ricette innovative, ed annunciare un grande evento in programma per la fine dell’anno.