Da oggi arriva il presepe vivente di Cerveteri - Terzo Binario News

C’è grande attesa per il presepe vivente di Cerveteri dopo l’affluenza record registrata lo scorso anno.

Oggi 28 dicembre presso il parco della Legnara si terrà per la prima volta, in queste vacanze, la rievocazione della natività.

Tantissimi i figuranti che animeranno il presepe organizzato dalla Parrocchia Santa Maria Maggiore in collaborazione con le parrocchie della S.S. Trinità e S. Francesco D’Assisi.

Il presepe quest’anno è stato oggetto di un finanziamento della Regione Lazio che contribuirà a rendere ancora più suggestivo lo spettacolo.

Nei giorni scorsi il sindaco Pascucci aveva invitato tutti a partecipare.

L’appuntamento per l’inaugurazione è alle 17 circa con ingresso in via Ricci e via del Granarone.