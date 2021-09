Da lunedì nuovo orario del tpl di Cerveteri - Terzo Binario News

Entrano in vigore a partire da lunedì 27 settembre i nuovi orari del Servizio di Trasporto Pubblico Locale a Cerveteri e Ladispoli. Le modifiche sono state apportate in maniera congiunta dalle due Amministrazioni Comunali, a seguito di una serie di incontri avuti sia con la Ditta appaltatrice del Servizio che con le Dirigenze Scolastiche delle due città.

“Recependo le segnalazioni di scuole e cittadinanza, abbiamo fatto il possibile per fare in modo che le corse degli autobus coincidessero quanto più possibile con le esigenze di tutti – spiega Elena Gubetti, Assessora alla Mobilità e Trasporti del Comune di Cerveteri – insieme ai Dirigenti Scolastici, grazie anche alla grande disponibilità della Seatour e dell’Amministratore Unico Vito Ferri, sempre attento alle esigenze dei nostri pendolari, è stato approvato un orario che cerca di venire incontro alle necessità del maggior numero di realtà possibili.

Ovviamente una particolare attenzione è stata rivolta agli studenti, anche, dove necessario, raddoppiando le corse, più che mai fondamentale in questa fase di riapertura delle scuole in cui siamo ancora a tutti gli effetti in emergenza pandemica”.

È possibile trovare i nuovi orari sul sito del Comune di Cerveteri www.comune.cerveteri.rm.it.