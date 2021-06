Da lunedì 14 giugno entra in vigore in tutto il territorio comunale di Cerveteri - Terzo Binario News

Da lunedì 14 giugno entra in vigore in tutto il territorio comunale di Cerveteri il calendario estivo della raccolta differenziata porta a porta.

Come consuetudine, raddoppia il ritiro della plastica e nella sola Frazione di Marina di Cerveteri, ovvero Cerenova e Campo di Mare, cambia l’orario di esposizione dei mastelli, che dovrà avvenire tra le ore 20:00 e le ore 22:00, ad eccezione del martedì, quando i mastelli di vetro e organico, andranno esposti entro e non oltre le ore 15:00.

Il calendario estivo riguarda tutti i Centri Urbani, ovvero Cerveteri capoluogo, Marina di Cerveteri, Valcanneto, Borgo del Sasso, Borgo di Ceri e Cerqueto.

“Il sistema di raccolta differenziata porta a porta oramai è entrato in vigore nel nostro comune da diversi anni ed eccetto alcune situazioni, la cittadinanza devo dire che ha saputo ben adattarsi a questo modo di differenziare i rifiuti – ha dichiarato l’Assessora alle Politiche Ambientali Elena Gubetti – oltre al rispetto degli orari e del calendario di conferimento dei rifiuti, mi sento di rivolgere solamente un appello: utilizzate sempre i mastelli. Conferire i rifiuti utilizzando i mastelli è fondamentale per far sì che la raccolta differenziata sia davvero un modo di gestire i rifiuti virtuoso e rispettoso dell’ambiente. Inoltre, è anche una forma di rispetto verso i propri vicini, verso gli altri condomini che stanno rispettando alla lettera tutte le regole del servizio di igiene urbana: infatti, il personale non ritirerà i rifiuti depositati senza il mastello”.

Sempre aperta inoltre l’Isola Ecologica di Via Settevene Palo Nuova. Sarà possibile conferire ogni giorno ogni tipologia di rifiuto purché già correttamente differenziato. L’isola è aperta dal lunedì al sabato dalle ore 07:00 alle ore 16:00 e la domenica dalle ore 07:00 alle ore 13:00.

Tutte le informazioni sul servizio di igiene urbana sono disponibili sulla APP JUNKER, consultabile gratuitamente da smartphone, tablet e PC e sulla sezione “CERVETERI CHIAMA A RACCOLTA” del sito www.comune.cerveteri.rm.it

“Ricordo infine a chi non ha l’intero kit dei mastelli della raccolta differenziata o ne avesse alcuni danneggiati – conclude l’Assessora Elena Gubetti – che deve necessariamente e tempestivamente provvedere ad integrarlo. Fare richiesta di integrazione è semplice e veloce. Può farlo compilando il form online disponibile al link http://www.mastellicerveteri.msa.srl/. In alternativa, può contattare il numero 0689630225 per ricevere assistenza alla compilazione”.