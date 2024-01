Da Ladispoli ai professionisti, Paganetti alla Salernitana primavera • Terzo Binario News

Ufficialità in uscita in casa ACADEMY LADISPOLI

Con grande felicità comunichiamo il passaggio di GIACOMO PAGANETTI, Centrocampista classe 2006, tra i professionisti.

E’ ufficiale infatti il suo passaggio alla Salernitana, società di Serie A, dove si aggregherà alla primavera di mister Boccolini.

Questo trasferimento è la conferma della grandezza del progetto, iniziato in questa stagione, che si conferma arduo e difficoltoso ma allo stesso tempo regala grandi soddisfazioni.

Ci auguriamo che il lavoro che continuerà a essere fatto qui all’Angelo Sale, porti a molti altri trasferimenti di questo tipo e che soprattutto possa essere d’esempio per tutti i ragazzi che lavorano duro nelle varie categorie rossoblù.

A Giacomo, definito dal gruppo “RAGAZZO DI ALTRI TEMPI” per l’applicazione sul campo e l’educazione fuori dal campo, facciamo il nostro più grande in bocca al lupo, sperando che il suo cuore resti per sempre rossoblù.