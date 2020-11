Un romeno di 33 anni, per motivi da accertare, è andato in escandescenza in piazza Dante. In prima battuta, ha preso a calci delle auto in sosta e poi anche la Volante della Polizia, intervenuta sul posto. Il giovane è stato arrestato: l’episodio è avvenuto giovedì 12 novembre alle 18,20.

Gli agenti hanno riportato lievi ferite.