Da domani alla Legnara di Cerveteri c'è l’Etruria Guitar Festival - Terzo Binario News

Dopo l’ottimo esordio dello scorso week-end prosegue con una rassegna nuova di zecca il ciclo di eventi di “Aspettando l’Estate… nel ricordo di Valentina”.

La manifestazione che come tradizione anticipa il ricco programma di eventi dell’Estate Caerite, presenta la prima edizione in terra etrusca di “Etruria Guitar Festival”, un ciclo di concerti ad ingresso gratuito interamente dedicati alla chitarra.

Protagonisti della rassegna, i musicisti dell’Associazione Alirio Diaz, che con leggiadro e delicato tocco della chitarra accompagneranno il pubblico in un repertorio vasto e completo.

Si comincia domani, giovedì 1 luglio, con il concerto di chitarra flamenca “¡AQUÍ ME ENCUENTRO!” con Matteo D’Agostino, un insieme di otto composizioni originali, basate sulle forme degli stili musicali flamenchi più conosciuti, come Buleria, Alegrias, Tangos, Rumba. Non mancano le influenze di generi musicali che ha approfondito negli anni, come il jazz, bossanova, musica classica.

Venerdì 2 luglio, serata dedicata alla chitarra acustica. Giovedì 8 al Parco della Legnara si respireranno i ritmi del Sudamerica, con una serata dove le percussioni la faranno da padrone, così come la musica brasiliana. Appuntamenti successivi, in programma venerdì 9 luglio e venerdì 16 luglio, questi ultimi due in programma al Palazzo del Granarone.

L’ingresso a tutti i concerti è gratuito e libero fino ad esaurimento posti.

“Il mese di luglio, da un punto di vista di arte e spettacolo, lo inauguriamo con una rassegna innovativa e di qualità – dichiara l’Assessora alle Politiche Culturali Federica Battafarano – spero che così come accaduto per i primi due eventi, anche in questa occasione possa esserci un’ampia risposta da parte del pubblico. Nei prossimi giorni, pubblicheremo il programma completo di luglio, che già vi preannuncio, sarà ricco di grandi appuntamenti ed eventi di qualità”.