Da Civitavecchia al Senato, Ombretta Del Monte e Alessandro Bisozzi presentano i loro libri • Terzo Binario News

Ombretta Del Monte e Alessandro Bisozzi, autori civitavecchiesi, presenteranno i loro libri alla Sala Caduti di Nassirya al Senato della Repubblica il 5 giugno ore 16.30.

“Un appuntamento importante quello di essere presenti in una conferenza stampa al Senato della Repubblica con due libri che rappresentano uno spaccato della nostra città nel mondo. Un particolare ringraziamento va al Vice Presidente del Senato, on. Maurizio Gasparri e alla senatrice Gelsomina Vono per aver supportato l’iniziativa. Il mio Diario d’artista racconta il viaggio artistico tra affetti e organizzazioni, quindi un aspetto contemporaneo della mia arte oltre confine e Cayenne di Alessandro Bisozzi che con le sue ricerche e libri sui campioni mondiali di pugilato civitavecchiesi ci mostra una pagina molto importante del secolo scorso dal 1920 al 1940, quindi come recita il titolo dell’iniziativa: Civitavecchia tra arte e sport e nel mondo” afferma Ombretta Del Monte.

Nello specifico: “Diario d’artista”, edito dalla Pav edizioni di Ombretta Del Monte. Un volume dove l’autrice dona al lettore il suo essere artista, ponendo l’attenzione più ad un aspetto emozionale che accademico. Ombretta Del Monte, pittrice e scrittrice, artista poliedrica ed eclettica con un percorso esposito internazionale, in questo testo dona al lettore quella parte nascosta che non appare nelle mostre o nei cataloghi d’arte. Diario d’artista è quel “retroscena” fatto di sensazioni, viaggi, relazioni, gioie e sofferenze. L’autrice raccoglie anche una rassegna stampa per meglio corredare le specifiche degli eventi, ma poi scrive e mostra le opere con aforismi, poesie, racconti e pensieri, come in un intreccio dove tutto è perfettamente collegato dalla trascendenza artistica e dal profondo senso dei valori umani.

“Cayenne” di Alessandro Bisozzi Bolis edizioni : Otto storie con un denominatore comune: la boxe. Otto storie di vita vissuta, tutte rigorosamente autentiche e appassionanti. In alcune di queste storie il destino gioca un ruolo fondamentale, da protagonista assoluto. Un protagonista spesso cinico e spietato, e comunque sempre abile a creare incontri casuali, situazioni e congiunture tali da far apparire inverosimile perfino la realtà. Sei pugili leggendari, sei grandi stelle sportive del secolo scorso: Carlo Orlandi e Vittorio Tamagnini, campioni olimpionici ed europei; Cleto Locatelli e Aldo Spoldi, campioni europei; Rocky Marciano e Panama Al Brown, campioni del mondo. Il destino, beffardo esecutore delle umane esistenze, si è divertito a giocare con ognuna delle loro vite, e lo ha fatto a volte in modo benevolo e generoso, salvo poi rinnegare tutto, presentando, con inflessibile crudeltà, un conto oneroso e umanamente insopportabile.

Modera e dialoga con gli autori il giornalista di Radio Vaticana Rosario Tronnolone.

Saluti Istituzionali Sen. Maurizio Gasparri Vice Presidente Senato della Repubblica On. Sen. Avv. Gelsomina Vono