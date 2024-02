Da Civitavecchia ai Dance Musica Awards, continua la scalata di Valeria Lanza • Terzo Binario News

La deejay Valeria Lanzia verso le finali per la candidatura a Dance Musica Awards. Per la studentessa di Civitavecchia è un periodo ricco di soddisfazioni

Valeria Lanza a un passo dalla partecipazione del Dance Musica Awards, premio nazionale della musica dance. La deejay civitavecchiese si sta avvicinando all’atto finale delle selezioni per la partecipazione all’evento musicale, dove vi saranno artisti della dance. La 22 enne, studentessa in giurisprudenza, giorni fa ha ricevuto la notizia dell’ammissione all’ultima selezione che precede le candidature finali al premio internazionale. Una bella soddisfazione per la Lanza, che da anni produce musica tecnco e suona la stessa in vari locali d’Italia.

“Si sono molto contenta, anche se manca ancora molto per arrivare alle finali. Fino ad ora è andata bene, adesso spero che ci sia la fortuna dalla mia parte. L’evento è fantastico, esserci per me vale molto, si aprirebbero nuovi spiragli per la mia carriera”